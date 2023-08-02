2 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

2 августа, среда

В 08:00 с праздничного молебна в честь пророка Илии в храме-хамятнике на Крови начнутся мероприятия, посвященные Дню ВДВ. В программе: 08:30 – сбор ветеранов ВДВ на набережной Городского пруда в Историческом сквере; 09:15 – показательные прыжки спортсменов-парашютистов в Историческом сквере; 09:45 – праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан»; 11:00 – митинг, возложение венка, гирлянды славы, цветов к мемориалу «Черный тюльпан».

В 09:00 в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» (ул. Куйбышева, 44д) глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет прием жителей Верх-Исетского района. По завершении градоначальник отправится в объезд, в ходе которого посетит объекты благоустройства и образовательные учреждения района.

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с банкротствами в Свердловской области. В Свердловской области растет число банкротств физических лиц по оценкам экспертов: каковы основные причины? Каков портрет заявителя? Как мораторий прошлого года повлиял на ситуацию с банкротствами в регионе? На эти и другие вопросы ответит заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, организуемая дирекцией Международного фестиваля университетского спорта. В мероприятии примут участие: первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров; министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт; руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов. Темы пресс-конференции: объявление новых стран-участниц фестиваля; презентация медалей фестиваля; презентация экипировки персонала фестиваля; обсуждение финального этапа подготовки к фестивалю.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная работе Управления Росреестра Свердловской области. Об основных итогах работы управления за первое полугодие 2023 года, тенденциях на рынке недвижимости в регионе, реализации пилотного проекта по созданию единой цифровой платформы пространственных данных, а также о планах до конца года расскажет заместитель руководителя Управления Росреестра Свердловской области Татьяна Янтюшева.

В 14:00 в областном перинатальном центре (ул. Серафимы Дерябиной, 32, корпус 6) состоится мероприятие, посвященное Всемирному дню поддержки грудного вскармливания. Специалисты центра расскажут о пользе кормления грудью для ребенка и мамы, проведут мастер-классы по уходу за новорожденными. Участницы смогут получить ответы на актуальные вопросы по подготовке к родам, современным методам обезболивания родов, особенностях психоэмоционального состояния мамы и необходимости контакта с ребенком перед родами.

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