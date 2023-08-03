3 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

3 августа, четверг

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного Международному легкоатлетическому марафону «Европа-Азия», который состоится 6 августа. Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина и директор серии забегов «Европа-Азия» Андрей Уткин расскажут о подготовке к мероприятию, дистанциях и маршруте марафона, призовом фонде соревнований и ответят на вопросы журналистов.

В 11:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет арт-объект «Сердце» на Плотинке возле гимназии № 9 (пр. Ленина, 33). Арт-объект, символизирующий добро и соучастие горожан, установлен по инициативе почетного консула Республики Армения в Екатеринбурге Нарека Спартакяна.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная исследованию факторов, влияющих на предпочтения молодежи в выборе будущей профессии. О результатах опроса свердловских школьников и студентов, роли родителей в вопросах сопровождения подростков в выборе образовательной стратегии, а также о рекомендациях для учебных заведений и предприятий региона расскажут исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая и директор областного центра развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений Олег Белошейкин.

В 13:30 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) эксперты-практики обсудят со свердловскими предпринимателями особенности ведения бизнеса с Турцией. Это второе деловое событие в рамках проекта «Екатеринбург Международный», который направлен на решение задач национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». В программе: 13:30 – пресс-подход организаторов встречи; 14:00 – открытие форума «7 шагов к экспорту в Турцию».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области. О ключевых законопроектах, рассмотренных в ходе завершившейся весенней сессии, перспективах развития региона во второй половине 2023 года, а также о планах на осеннюю сессию расскажут председатель заксобрания Людмила Бабушкина, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Петр Соколюк, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев и председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков.

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