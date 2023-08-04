4 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

4 августа, пятница

В 13:00 в Железнодорожном районе (ул. Маневровая, 38б) состоится открытие скульптурной композиции «Слава Труду». Памятник создан по личной инициативе и на средства управляющего группой «Завод Уралтехгаз», почетного гражданина Екатеринбурга, члена городской общественной палаты Сергея Дабахова при поддержке трудового коллектива предприятия. В открытии скульптурной композиции примут участие глава Железнодорожного района Виталий Першин, представители гдминистрации города, трудового коллектива Уральского завода технических газов.

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