7 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

7 августа, понедельник

В 11:30 состоится церемония заливки первого бетона в фундамент завода «Выбор-КСМ» по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства в особой экономической зоне «Титановая долина», площадка «Уктус» (Екатеринбург, Авиастроителей, 1). В мероприятии приму участие: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор холдинга «Партнер» Геннадий Разницин.

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