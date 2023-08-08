8 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

8 августа, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию возрожденной летней эстрады в парке Маяковского к 300-летию Екатеринбурга. О концепции летней эстрады, ремонтных и реставрационных работах, затраченных средствах, историческом прошлом площадки, а также о праздничной программе к юбилею города расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор парка Маяковского Павел Зубакин и первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

В 11:00 во Дворце водных видов спорта (ул. Универсиады, 11) начнется торжественная церемония почтового гашения марки в честь Международного фестиваля университетского спорта. Участники церемонии: Екатерина Сибирцева, заместитель главы Екатеринбурга; Леонид Рапопорт, министр физической культуры и спорта Свердловской области; Дмитрий Киселев, директор макрорегиона Урал АО «Почта России»; Юрий Прилуков, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпиона мира и Европы по плаванию на короткой воде; Николай Гарбузов, директор Дворца водных видов спорта.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XXI межрегиональной выставки «Ирбитская ярмарка». О историческом значении ярмарки, культурной программе, географии и количестве участников, а также о нововведениях и организации «Чайной улицы» расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и начальник управления культуры, физической культуры и спорта города Ирбита Наталья Коробейникова. Ярмарка пройдет с 11 по 13 августа.

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