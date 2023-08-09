9 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

9 августа, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур в микрорайон Солнечный, где завершились работы по благоустройству общественного пространства «Солнечные аллеи». О парковой зоне расскажет заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению мультиформатного фестиваля «ВИЗ.00» к 300-летию Екатеринбурга на берегу Верх-Исетского пруда. О программе фестиваля и его культурной значимости, запланированных лекциях с участием известных экспертов, а также о работе и планах объединения «Вода и Завод» расскажут заместитель начальника Управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, руководитель и сооснователь объединения «Вода и завод» Михаил Вербицкий, сооснователь объединения «Вода и завод» Алексей Шахов и основатель и музыкант группы Blues Bastards Илья Смирнов. Городской фестиваль «ВИЗ.00» пройдет 12 августа на территории Верх-Исетского пруда.

В 16:00 на территории паровозного депо станции Свердловск-Пассажирский (ул. Вокзальная, 6) состоится заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга при главе города (Совета неравнодушных). В повестке заседания – презентация «Энциклопедии Екатеринбурга», выпущенной к юбилею, обсуждение вопроса о балансе зеленых насаждений в городе и информация о подарках бизнеса на 300-летие столицы Урала. Предусмотрена экскурсия по комплексу исторического паровозного депо.

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