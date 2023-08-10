10 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

10 августа, четверг

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300». О концепции дизайна площадки, тематических зонах, количестве участников и гостей, а также о благотворительных акциях по озеленению города расскажут начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор фестиваля «Екатеринбург-300» Юлия Сорокина и руководитель управления информации и общественных связей Белоярской атомной электростанции Андрей Яшин. Фестиваль «Екатеринбург-300» пройдет с 11 по 20 августа на площади 1905 года.

В 12:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям на рынке недвижимости и жилищного кредитования в Свердловской области. Эксперты отмечают увеличение объемов ипотечного кредитования в Свердловской области: как меняется спрос и предложение на жилье? Как повышение ключевой ставки Центробанка отразится на рынке недвижимости? На эти и другие вопросы ответят: Алексей Кориков, начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России; Валерия Козлова, президент Уральской палаты недвижимости. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию транспортной инфраструктуры и программ по сортировке мусора в Екатеринбурге. О проблемах и оптимизации транспортной инфраструктуры Екатеринбурга, предлагаемых мерах для безопасного движения велосипедистов и пользователей самокатов, а также о стимулировании жителей многоэтажных домов к раздельному сбору мусора расскажут депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов, директор группы компаний «Априори», кандидат в Екатеринбургскую городскую думу Сергей Козлов, генеральный директор мебельной компании SevenMebel, кандидат в Екатеринбургскую городскую думу Дмитрий Дымшаков, предприниматель в event-сфере, актер театра и кино, кандидат в Екатеринбургскую городскую думу Ярослав Бородин и генеральный директор ООО «Никос холдинг», кандидат в Екатеринбургскую городскую думу Михаил Осинцев.

В 13:40 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) пройдет презентация-показ коллекции одежды, специально разработанной к 300-летию Екатеринбурга. Откроют мероприятие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Специальный гость – российский дизайнер Джемал Махмудов. В показе примут участие 8 местных брендов одежды и аксессуаров – Maverlok, Polyak brand, I.B.W., S96_brand, «Мои любимки», Ingroup, Hoxx, Ural Folk People. Для журналистов и гостей пройдет экскурсия по новой – третьей очереди «Домны».

В 14:00 на площадке «Синара Центра» (Верх-Исетский б-р, 15, «Синара Центр», лекторий, вход со стороны улицы Репина) состоится традиционный брифинг, приуроченный к празднованию Дня строителя в Екатеринбурге. Участники: министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков; заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов; президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников. Они расскажут: о ситуации в строительном комплексе Свердловской области по итогам 2022 года и первого полугодия 2023 года, а также о приоритетных планах на 2023 год и дальнейшую перспективу; об итогах работы строительной отрасли в Екатеринбурге по итогам 2023 года и первого полугодия 2023 года и дальнейших планах; об оценке застройщиками текущей ситуации на строительном рынке; о праздновании Дня строителя в Историческом сквере 12 августа.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную программе спортивных мероприятий в честь 300-летия Екатеринбурга. Спортивные соревнования и чемпионаты федерального уровня пройдут в Екатеринбурге в честь юбилея города: какие виды спорта представлены в программе? Кто из именитых спортсменов посетит Екатеринбург? Что приготовили организаторы для болельщиков? На эти и другие вопросы ответят: Людмила Фитина, начальник управления физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга; Рафаил Карманов, президент Федерации легкой атлетики Свердловской области; Евгений Звездников, генеральный директор Академии единоборств Русской медной компании; Сергей Синицын, председатель Федерации скалолазания Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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