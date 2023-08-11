11 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

11 августа, пятница

В 10:00 на площади 1905 года состоится презентация фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург-300». В мероприятии примет участие глава города Алексей Орлов.

В 10:00 состоится торжественное открытие после реконструкции стадиона «Динамо» (ул. Еремина, 12), где пройдет спортивный праздник в преддверии Дня физкультурника, который будет посвящен 100-летнему юбилею общества «Динамо». В рамках праздника запланирована спортивная программа: перетягивание каната, мини-футбол, шахматы, стрельба из боевого оружия, гиревой спорт, армрестлинг, легкая атлетика. В мероприятии примет участие председатель Свердловской областной организации «Динамо» Александр Мешков.

В 10:30 в Сысерти состоится водное путешествие «От завода до завода». Старт и финиш: г. Сысерть, пирс Туристического центра по ул. Быкова, 56. Маршрут проложен по воде от завода Турчаниновых-Сломирских до Сысертского фарфорового завода. Гостей будут сопровождать соавтор, арт-директор проекта «Антихрупкость» Алина Рахматулина; соавтор, продюсер проекта «Антихрупкость», сооснователь креативного кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин.

В 10:40 перед музеем архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а) состоится торжественная церемония открытия парных бюстов Петра I и Екатерины I. В мероприятии примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится брифинг, посвященный особенностям работы системы электронных налоговых уведомлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг. О процедуре получения электронных налоговых уведомлений, видах налогов и требованиях об уплате задолженности, а также о правилах работы с системой расскажут начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Свердловской области Елена Степанова и начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Она представит специальный доклад о доступности полевой почты для участников специальной военной операции, членов их семей и близких, также разговор пойдет о соблюдении законных интересов военнослужащих и мобилизованных. Кроме того, во время общения с журналистами будут затронуты вопросы защиты прав несовершеннолетних, их уголовного преследования за экстремизм, обеспечения дорогостоящими лекарствами при орфанных заболеваниях и ряд других тем.

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