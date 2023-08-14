14 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

14 августа, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную аварийности с участием общественного транспорта в Свердловской области. Свердловская ГИБДД фиксирует увеличение числа ДТП с участием пассажирского транспорта: по каким причинам чаще всего случаются аварии? Какие нарушения выявляют инспекторы в ходе проверок? Как усилится контроль за техническим состоянием автотранспорта? На эти и другие вопросы ответят: Александр Порубенко, заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области; Лилия Саранчук, директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с поиском пропавших в Свердловской области. О статистике пропавших жителей региона за весенне-летний период 2023 года, основных причинах пропажи людей, применяемых методах обнаружения, межведомственном взаимодействии, а также об основных правилах безопасного пребывания в лесу расскажут начальник отдела организации оперативной службы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области Кирилл Трясцин и заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Александр Новиков.

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