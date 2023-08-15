15 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

15 августа, вторник

В 08:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручит ключи от квартир двум семьям, переселяемым из аварийного жилищного фонда (ул. Евгения Савкова, д. 17б).

В 10:00 в Академическом районе глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет здание детского сада № 8 (ул. Цветоносная, 8) площадью 4530 кв. м. Корпус рассчитан на 250 детей, которые пойдут в 10 групп, в том числе в 2 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет).

В 10:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в открытии после реконструкции Дворца водных видов спорта в Первоуральске (ул. Ильича, 2а).

В 10:50 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет музыкальный корпус детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова (ул. Академика Парина, 33). Участие в торжественной церемонии примет народный артист России Игорь Бутман.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы Свердловского УФАС в первом полугодии 2023 года. Об особенностях контроля законодательства в сфере рекламы, госзакупок, статистике по количеству и результатам рассмотрения жалоб, работе по пресечению картелей и соблюдению процедур социальной догазификации, а также о резонансных делах и планах расскажет руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

В 11:30 состоится открытый прогон выступления Уральского юношеского симфонического оркестра – музыканты готовятся исполнить «Кармен-Сюиту» Бизе-Щедрина на Первом фестивале юношеских симфонических оркестров мира. Репетиция состоится в Уральской специальной музыкальной школе (ул. Антона Валека, 25).

В 16:30 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии экспозиции «История промышленности и предпринимательства Екатеринбурга», приуроченной к 300-летию уральской столицы. Мероприятие начнется в сквере им. Е.Г. Попова (ул. Ленина, 39). В начале гости и участники пройдут по экскурсионному маршруту «История предпринимательства Екатеринбурга. Торговая улица Пушкина». Затем возле здания Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (ул. Пушкина, 6) состоится открытие и осмотр экспозиции.

В 18:00 в общественном центре спортивной деревни состоится встреча первых участников Международного фестиваля университетского спорта – спортивных делегаций Бахрейна и Пакистана. Участие во встрече примут руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов, мастер спорта международного класса, российский автогонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин.

В 19:00 Алексей Орлов примет участие в открытии Чемпионата России по парусному спорту, который пройдет в честь 300-летия Екатеринбурга. Церемония состоится на территории яхт-клуба «Коматек» (ул. Кирова, 40б). До 20 августа на акватории Верх-Исетского пруда сильнейшие яхтсмены России будут бороться за звание чемпиона в дисциплине «матчевые гонки».

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