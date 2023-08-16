16 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

16 августа, вторник

В 11:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет обновленный подземный переход в Историческом сквере (встреча со стороны памятника П.П. Бажову). Концепция арт-объекта посвящена истории Свердловского рок-клуба и личности Виктора Цоя. Спикеры: Анна Клец, руководитель фестиваля Stenograffia; Олег Гененфельд, директор «Наше Радио Екатеринбург» и продюсер; Александр Пантыкин, участник группы «Урфин Джюс», представитель Свердловского рок-клуба; Алексей Грабилин, уличный художник, графический дизайнер, иллюстратор и другие.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации книги «По Ту и по Сю сторону Бажовского мира» о малоизвестных фактах биографии уральского писателя. Об идее создания книги, непопулярных и спорных фактах биографии Павла Бажова, работе с архивными документами, а также о значении издания для современной культуры Урала расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Синара» Наталья Чащухина, куратор проекта «Развитие музея «Малахитовая шкатулка» как места локальной идентичности г. Полевского» Александр Федосов и председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго.

В 14:00 пройдет обучение волонтеров Международного фестиваля университетского спорта в Доме добровольцев (Крылова, 2). Эксперты Территориального центра медицины катастроф и инструкторы Свердловского регионального отделения «Российский Красный Крест» объяснят добровольцам алгоритм работы в случае чрезвычайных ситуаций, обучат приемам первой помощи и навыкам медицинской эвакуации. Занятие посетит более 20 студентов Свердловского областного медколледжа и Уральского государственного медуниверситета.

В 16:00 состоится открытие городского общественного пространства с фотозоной на территории дендрологического парка (улица 8 Марта, 37). В открытии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов, заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.

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