17 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

17 августа, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам летнего туристического сезона. Эксперты туротрасли о тенденциях летнего сезона-2023: как оценивается текущий уровень пассажиропотока? Какие внутренние и международные направления оказались востребованными? Расширится ли география полетов для уральских путешественников?" На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии; Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области; Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии; Антон Муска, руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбурге. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 состоится открытие пансионата Центра детской онкологии и гематологии в областной детской клинической больнице (ул. Серафимы Дерябиной, 32, корпус 7). В новом здании площадью 4,2 тысячи квадратных метров размещено 36 комнат «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, игровые и учебные комнаты, а также зона психологической помощи. В мероприятии примут участие представители правительства Свердловской области, регионального минздрава, ведущие специалисты в сфере детской онкологии России и меценаты.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития особо охраняемых природных территорий Свердловской области. О работе по охране природы и сохранению заповедников и природных парков в Свердловской области, мероприятиях по привлечению посетителей в рамках развития въездного туризма, влиянии пожаров на деятельность особо охраняемых природных территорий расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, директор природного парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин, директор природного парка «Бажовские места» Евгений Хвостов и директор природно-минералогического заказника «Режевской» Артем Сергушин.

В 12:30 на главной сцене празднования 300-летия Екатеринбурга в Историческом сквере начнется «День моды», первый пункт программы – финал конкурса «Лучшая юная модель – 2023», в котором примут участие 50 юных профессиональных моделей. В 16:30 на сцену выйдут уральские дизайнеры, в мероприятии примут участие 50 дизайнеров и брендов. В 19:00 эстафету примут известные российские дизайнеры и гости из Москвы, Кыргызстана, Грузии.

В 14:00 состоится подписание соглашений Общественной палаты Свердловской области и представителей региональных партий о взаимодействии во время выборов, которые пройдут в сентябре 2023 года. В мероприятии примут участие представители региональных отделений восьми партий, председатель Общественной палаты Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения Александр Левин; эксперт по дистанционному электронному голосованию Центра общественного наблюдения Свердловской области, директор института цифровых технологий управления и информационной безопасности УрГЭУ Александр Коковихин.

В 14:00 начнется международный фестиваль духовых оркестров, который будет проходить на проспекте Ленина, в Историческом сквере и кинотеатре «Космос». На фестивале выступят: Пермский губернский оркестр, ансамбль барабанщиц и мажореток «Дефиле-Бэнд» из Сургута, Государственный духовой оркестр Азербайджанской республики, оркестр «Лимон Бэнд» г. Павлово, муниципальный концертный духовой оркестр Samara-band и другие.

С 20:00 до 22:00 на главной сцене в Историческом сквере пройдет финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург – 2023», ведущий – Дмитрий Хрусталев. В финале шоу выступит группа «Банд'Эрос». Корону победительнице конкурса вручит глава города Алексей Орлов.

В 22:30 с площадки фестиваля ландшафтного дизайна «Екатеринбург-300» на площади 1905 года (балкон) журналисты смогут понаблюдать 3D-мэппинг шоу на фасаде здания администрации города. По завершении представления начальник управления культуры Илья Марков и авторы проекта ответят на вопросы журналистов.

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