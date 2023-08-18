18 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

18 августа, пятница

В 11:00 в парке XXII Партсъезда начнется кибер-экстрим-фестиваль «Баланс», который объединит в себе киберспорт и классические экстремальные дисциплины. На фестивале встретятся представители экстремального спорта в дисциплинах workout и freerun, а также киберспортсмены в дисциплинах Dota 2, Valorant и Fifa'23.

В 12:00 состоится торжественная церемония открытия Спортивной Деревни Международного фестиваля университетского спорта. Участие в церемонии примут первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов, мэр Спортивной Деревни, представители спортивных делегаций.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к празднованию Яблочного спаса. Об истории, традициях и обычаях празднования, итогах сбора первого урожая сельскохозяйственных культур, а также о мероприятиях в честь праздника расскажут клирик Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Авдюшин, заведующий музеем истории плодового садоводства Среднего Урала Геннадий Короленко и старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции Дмитрий Тележинский.

В 14:30 на главной сцене в Историческом сквере начнется большой гала-концерт при участии коллективов системы художественного образования детей и приглашенных артистов «АртПоколение Екатеринбург – 300». Хедлайнер – популярная ведущая Тутта Ларсен с дочкой.

В 15:00 в Историческом сквере состоится церемония извлечения Капсулы времени, которая была заложена в честь 250-летия Екатеринбурга в 1973 году.

В 15:00 в литературном квартале будет представлена историческая реконструкция. Организаторы предложили жителям Екатеринбурга примерить на себя образы горожан XVIII-XIX и XX веков, став участниками инсценировки значимых событий истории Екатеринбурга – от празднования первого дня рождения города до визита Фиделя Кастро.

В 16:00 в киноконцертном театре «Космос» (ул. Дзержинского, 2), состоится торжественное собрание и прием иностранных и иногородних делегаций, ветеранов, почетных граждан, гостей, руководителей Екатеринбурга и Свердловской области по случаю 300-летия города. На мероприятии состоится вручение лауреатам звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» 2023 года атрибутов: диплома, ленты, знака и специального удостоверения.

В 21:30 в Историческом сквере состоится открытие обновленного свето-музыкального фонтана. Запланированы водное шоу с использованием пиротехники и лазеров, выступления екатеринбургских артистов и хедлайнеров – Soprano Турецкого и музыканта Петра Дранги. В 22:00 начнется пресс-подход заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»