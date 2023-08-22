22 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

22 августа, вторник

В 10:00 в поселке Северка Железнодорожного района (ул. Строителей, 41) глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет многофункциональный спортивный стадион. Проект включает в себя размещение на территории парка комплекса спортивных сооружений, в числе которых: огороженное футбольное поле с разноуровневыми скамейками для зрителей, баскетбольная площадка, несколько физкультурных площадок, оборудованных уличными тренажерами и специальным спортинвентарем, легкоатлетические беговые дорожки и асфальтированные тротуары. Площадь стадиона превышает 5 тыс. кв. м.

В 10:30 у здания правительства Свердловской области (Октябрьская площадь, 1) начнется акция, приуроченная к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Волонтеры будут раздавать ленточки в цветах российского флага.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная старту ПАРИ – Чемпионата России по мини-футболу (футзалу) среди мужских команд сезона 2023/24. О новом формате чемпионата, изменениях в правилах соревнований, командах-участниках, ходе подготовки к турниру, а также о популяризации мини-футбола в России расскажут президент Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов (АПМФК) «Суперлига» Григорий Иванов, исполнительный директор АПМФК «Суперлига» Иван Шабанов, медиадиректор АПМФК «Суперлига» Валерий Чумаченко и капитан мини-футбольного клуба «Синара», лучший игрок чемпионата России по мини-футболу сезона 2022/23 Сергей Абрамов. Пресс-конференция пройдет в очном формате. Трансляция будет доступна в группе пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению ежегодной всероссийской акции «Ночь кино» в Свердловской области. О нововведениях и программе акции, запланированных площадках, а также о кинопроекте «Сделано на Урале» расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, генеральный директор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов и заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Елена Виноградова.

В 14:00 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, Вайнера, 16) состоится открытие фотовыставки проекта «Народный облик Урала». Ожидается участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. Помимо выставки посетители увидят арт-перформанс «Нити Времени» в формате показа русских костюмов, также на площадке будут работать творческие мастерские.

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