23 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

23 августа, среда

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга на объезд Чкаловского района отправится глава города Алексей Орлов. Он рассмотрит комплекс вопросов, связанных с развитием этой территории.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную итогам приемной кампании в уральских вузах. В уральских вузах отмечают рост заявлений на поступление, поданных онлайн: сколько абитуриентов воспользовалось онлайн-площадками? Какие направления обучения стали востребованы среди будущих студентов? Каковы проходные баллы? На эти и другие вопросы ответят: Елена Авраменко, заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета; Александр Яшин, заместитель директора Уральского института управления – филиала РАНХИГС; Анастасия Суетина, начальник управления профориентации, довузовского образования и набора студентов Уральского государственного горного университета; Ирина Мартьянова, начальник управления по приему и довузовской подготовке Уральского государственного экономического университета. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в Екатеринбургском зоопарке состоится презентация обновленного павильона для слонихи Даши. Его отремонтировали, добавив новые элементы интерьера.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная сохранению водных биологических ресурсов на территории Свердловской области. Об искусственном зарыблении водоемов, воспроизводстве ценных видов и контроле вылова рыб, оценке воздействия на водные биоресурсы и мерах по их сохранению расскажут заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, заместитель начальника ФГБУ «Главрыбвод» – начальник Нижне-Обского филиала Виталий Баранов и руководитель Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Ершов.

В 14:00 самой длинной оптической магистрали столицы Урала присвоят имя 300-летия Екатеринбурга и заложат телеком-капсулу с прогнозом на 10 лет. Мероприятие состоится на перекрестке проспекта Ленина и улицы Пушкина. В мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, начальник департамента информатизации администрации Екатеринбурга Михаил Резников, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин. В рамках мероприятия спикеры напишут оптическое послание, в котором сделают телеком-прогноз на десять лет. Послания будут помещены в муфту и опущены в коммуникационный колодец. Вскрытие муфты произойдет в 2033 году.

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