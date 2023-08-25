25 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

25.08.2023, пятница

В 11:00 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16, 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная книжному фестивалю «Красная строка». Заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, председатель АНО «Ассоциация музыкантов Урала», директор фестивалей «Красная строка» Евгений Горенбург, а также писатели и издатели, принимающие участие в фестивале, обсудят формат и задачи фестиваля, новинки книжного рынка, а также тенденции в современной культуре чтения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию системы дополнительного образования и записи детей в кружки и секции в Свердловской области. О количестве вакантных мест в учреждениях дополнительного образования региона, процедуре подачи заявлений для записи в кружки и секции, условиях для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и приоритетных направлениях обучения расскажут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева и заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

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