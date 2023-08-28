28 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

28.08.2023, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению культурных мероприятий и реализации социальных проектов для людей старшего поколения в Свердловской области. О программе круглогодичных мероприятий для старшего поколения и в рамках празднования Дня пенсионера, проектах, акциях, а также о мерах социальной поддержки расскажут министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, управляющий Отделением социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц, и. о. директора Департамента внутренней политики Свердловской области, начальник отдела общественно-политических проектов Наталья Гурченок и заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная оглашению короткого списка XXIV Общенациональной литературной премии им. П.П. Бажова. Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, председатель правления Интернационального союза писателей Галина Березина и председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго назовут имена финалистов премии, расскажут о количестве участников и критериях оценки, поделятся планами по масштабированию проекта.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI летней международной школы «Тифлокомментирование как современный социокультурный сервис» в Екатеринбурге. О программе школы, современном состоянии и тенденциях развития тифлокомментирования в России и за рубежом, аспектах подготовки и трудоустройства специалистов, а также о механизмах внедрения в работу учреждений культуры услуги тифлокомментирования расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, актриса театра и кино, тифлокомментатор высшей категории, телеведущая, общественный деятель Ирина Безрукова, руководитель программы «Особый взгляд» Ксения Дмитриева и директор Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д. Н. Мамина-Сибиряка Ирина Гильфанова. VI летняя школа тифлокомментирования с международным участием «Тифлокомментирование как современный социокультурный сервис» пройдет в Екатеринбурге с 28 по 31 августа в Свердловской государственной филармонии и Доме кино. Участниками школы станут более 120 специалистов из 32 регионов России и стран ближнего зарубежья.

В 14:00 в квартале улиц Краснофлотцев – Шефская – Корепина – Донская начнется заливка бетона в фундамент первого здания нового жилого комплекса, который возводится в рамках проекта комплексного развития территории. В церемонии примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, его заместитель Рустам Галямов, а также представители застройщика: генеральный директор группы компаний «Астра» Денис Стробыкин и управляющий ООО «СЗ «Астра-К» Анна Силаева.

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