29 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

29.08.2023, вторник

В 10:00 в лицее № 110 Екатеринбурга (ул. Бажова, 124) состоится встреча со школьниками, которые только что вернулись с 37-го Китайского молодежного конкурса научно-технических инноваций (CASTIC), который проходил в городе Ухань, провинция Хубэй. Ученики лицея Александр Иванов и Олег Медетов привезли с этого конкурса золотые медали. Что представили екатеринбургские школьники на конкурсе и почему обошли своих конкурентов? Как развивается научно-техническое сотрудничество уральской столицы с Поднебесной? Как школьники Екатеринбурга осваивают китайский язык? На эти и другие вопросы журналистов ответят школьники – победители CASTIC, их педагоги и представители Департамента образования администрации города.

В 10:30 в КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90, сбор журналистов в 10:00) хоккейный клуб «Автомобилист» проведет открытую тренировку главной команды. нашего клуба и пресс-конференцию, посвящённую старту нового хоккейного сезона. По окончании тренировки, в 12:00, состоится пресс-подход хоккеистов. В 13:00 начнется пресс-конференция с участием директора клуба Максима Рябкова и главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вакцинации населения против гриппа в Свердловской области. Об эпидемиологической ситуации в регионе, прогнозах заболеваемости, доступности вакцины, а также о мерах профилактики гриппа и ОРВИ расскажет главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В 15:00 в эфире радиостанции «Город ФМ» состоятся дебаты кандидатов в гордуму Екатеринбурга от ЕР, КПРФ и «Яблока».

В 15:30 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23) состоится подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и Российским обществом «Знание». Участие в церемонии примут вице-губернатор Олег Чемезов и заместитель директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

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