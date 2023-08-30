30 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

30 августа, среда

В 10:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет новую школу № 40 в Октябрьском районе (ул. Мичурина, 181). Новый корпус высотой в четыре этажа рассчитан на 1025 учащихся – он вмещает 24 класса для школьников среднего и старшего звена и 16 классов для учеников начальной школы. Здесь есть актовый зал на 430 мест, коворкинг, медиазона, три спортивных зала, предметные классы со всей необходимой аппаратурой. Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля – площадка на крыше здания, где будет оборудовано место для прогулок.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летнего трудоустройства подростков в Свердловской области. О количестве трудоустроенных подростков, популярных направлениях работы для детей во время летних каникул, требованиях, предъявляемых к работодателям, средней сумме заработка расскажут заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, заместитель директора департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов и заместитель начальника отдела Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится церемония награждения (посмертно) военного корреспондента РИА «Новости» Ростислава Журавлева орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени.

В 12:00 в музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится вскрытие капсулы времени, заложенной в год 250-летия Екатеринбурга (Свердловска), в 1973 году. В церемонии примут участие: глава города Алексей Орлов; заместитель начальника управления культуры Любовь Бондаренко; директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев; его заместитель по музейным фондам Алена Союрова; специалист по учетно-хранительской деятельности музея истории Екатеринбурга Наталья Аношина; эксперты-реставраторы Альбина Емельянова, Максим Малых; заведующий научно-информационный отделом музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. По окончании мероприятия состоится пресс-подход участников церемонии. Трансляция мероприятия пройдет на официальном YouTube-канале музея.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вступлению в силу с 1 сентября новых правил технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования. Об изменениях в законодательстве, новых обязательствах для собственников жилья, порядке формирования размера платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования расскажут заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Наталия Миленина, генеральный директор АО «Регионгаз-инвест» Александра Короткова, первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» Екатерина Зырянова, главный инженер ГУП СО «Газовые сети» Георгий Брусницын и начальник правового управления АО «Екатеринбурггаз» и АО «ГАЗЭКС» Анна Константинова.

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