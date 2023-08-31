31 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

31.08.2023, четверг

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента образования администрации города Константина Шевченко, посвященного началу учебного года. Спикер расскажет, сколько школьников 1 сентября сядут за парты в Екатеринбурге, каким количеством молодых педагогов пополнились образовательные учреждения города и какие новшества появятся в учебном процессе в этом году.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике заболеваний и сохранению здоровья школьников перед началом учебного года. О сохранении физического и психического здоровья школьников, рекомендациях при утомляемости и эмоциональном напряжении ребенка, профилактике нарушений зрения и осанки, а также о важности двигательной активности расскажут начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. Елена Савельева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева и руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа, к.м.н. Светлана Татарева.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»