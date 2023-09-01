1 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

1 сентября, пятница

В 10:00 губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в екатеринбургской школе № (ул. Евгения Савкова, 17).

В 10:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в торжественной линейке в школе № 40 (ул. Мичурина, 181). Новое здание школы площадью 25 тысяч квадратных метров рассчитано на 1200 учеников. В школе оборудованы 3 спортивных зала, столовая с ресторанной зоной на 500 человек, швейная, столярная и металлообрабатывающая мастерские, а также актовый зал на 450 мест.

В 14:00 в мультимедийном парке «Россия – Моя история» (Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) стартует фестиваль «Космический день знаний». В программе фестиваля: встреча с космонавтом Юрием Усачевым, видеопоздравление с МКС-69, беседа с инженером-конструктором, советником генерального директора НПО автоматики Алексеем Аистовым, тематическая экскурсия «История отечественной космонавтики и ракетостроения», фото и подарки. Среди почетных гостей митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

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