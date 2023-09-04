4 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

4 сентября, понедельник

В 10:00 в здании Института строительства и архитектуры УрФУ (ул. Мира, 17) глава Екатеринбурга Алексей Орлов и ректор УрФУ Виктор Кокшаров откроют новый учебный год в специализированном строительном классе Екатеринбурга. Почетные гости обратятся к школьникам и преподавателям с приветственными речами. Затем предусмотрен пресс-подход.

В 11:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48, фойе 2-го этажа) состоится пресс-конференция, посвященная открытию ХVII Всероссийского фестиваля «Реальный театр». Ожидается участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, арт-директора фестиваля Олега Лоевского, директора Екатеринбургского ТЮЗа Евгении Умниковой. В 18:30, перед первым показом, на площадке перед входом в театр состоится творческий перформанс.

В 11:00 в парке-стадионе «Химмаш» (ул. Дагестанская, 1а) стоится торжественное открытие программы «1000 юных футболистов», которая продлится три дня. В Екатеринбург приедут 172 футболиста из 16 городов. На торжественном открытии будут присутствовать: Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области; Алексей Орлов, глава Екатеринбурга; Леонид Рапопорт, министр физической культуры и спорта Свердловской области, Ирина Макиева, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, Олег Корнаухов, директор Академии профессионального футбольного клуба ЦСКА.

В 12:00 в «Урал опера балете» состоится встреча с новым худруком театра Максимом Петровым. Он огласит планы на сезон и ответит на вопросы журналистов. Сбор представителей прессы в 11:30.

В 14:00 заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин примет участие в создании нового туристического маршрута в честь 300-летия Екатеринбурга. Возле здания по адресу: проспект Ленина, 8, компания «Ростелеком» начнет оформление восьми распределительных шкафов. На телеком-объекты нанесут изображения одних из самых узнаваемых достопримечательностей Екатеринбурга. Планируется, что в мероприятии примут участие представители «Ростелекома», экскурсовод по Екатеринбургу и Уралу Татьяна Мосунова, художники компании «Граффити 24».

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