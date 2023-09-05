5 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

5 сентября, вторник

В 09:30 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) начнется практическая IT-конференция «Отечественный софт: путь к технологическому суверенитету». Разработчики программного обеспечения и представители промышленных предприятий Свердловской области обсудят текущую ситуацию с импортозамещением ПО в промышленности, рассмотрят сложности, с которыми сталкиваются предприятия при переходе с зарубежного софта на отечественный, а также проанализируют возможности российского рынка программных продуктов. Ожидается, что на конференции выступят министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, амбассадор Клуба цифровых директоров, GR директор ГК InfoWatch Светлана Леонова. С 10:10 до 10:30 запланирован пресс-подход.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с телефонными мошенниками в Свердловской области. О наиболее распространенных случаях и новых видах телефонного мошенничества, способах защиты и изменениях в законодательстве, а также о том, как отличить злоумышленника от сотрудника полиции или представителя банка, расскажут эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко и начальник Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Евгений Полупанов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная контролю безопасности пищевой продукции в Свердловской области. О нарушениях в сфере оборота животноводческой и растительной продукции, результатах лабораторных исследований и итогах надзорной деятельности за первое полугодие 2023 года расскажут руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Мещеряков, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева и руководитель испытательной лаборатории Свердловского филиала Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных Елена Русских.

В 13:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, на которой специалисты подведут агрометеорологические итоги лета и дадут прогнозы на осенний период. На вопросы журналистов ответят директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин, главный синоптик Уральского гидрометцента Галина Шепоренко, начальник отдела агрометеорологии Уралгидромета Людмила Саваринюк.

В 14:30 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина, посвященного форуму «Города России». Спикер расскажет о сроках проведения и программе форума, поделится информацией об экспертах, уже подтвердивших свое участие в мероприятии, а также анонсирует основные проекты, которые будут обсуждаться на «Городах России» в этом году.

В 16:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов проконтролирует темпы благоустройства парка им. Ф. Энгельса. Работы в общественном пространстве проводятся при поддержке благотворителей. Вход в парк будет организован со стороны ул. Малышева, 102б.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»