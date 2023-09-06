6 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

06.09.2023, среда

В 10:00 начнется экскурсия в лесопитомники Березовского лесничества и «Калина-Парк», где выращивают саженцы для лесовосстановления, в том числе территорий, пострадавших от лесных пожаров. Питомник Березовского лесничества занимается выращиванием саженцев с открытой корневой системой, а в «Калина-Парке» в специальных теплицах растут молодые побеги с закрытой корневой системой. Сотрудники лесопитомников расскажут об особенностях выращивания саженцев и о том, где они будут высажены в Свердловской области.

В 11:00 на трамвайном кольце на пересечении улиц Академика Парина и Академика Вавилова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов дадут технический старт трамвайному движению по линии, построенной в Академическом районе. По итогам презентации, посвященной развитию дорожно-транспортной инфраструктуры новых районов Екатеринбурга, запланирован пресс-подход.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам выступления делегации Свердловской области на Международном фестивале университетского спорта. О результатах выступления свердловских спортсменов, работе волонтеров, а также о планах по использованию возведенных спортивных объектов расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и победитель эстафеты по плаванию в составе команды Уральского государственного горного университета, мастер спорта по плаванию Данил Закожурников.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту театрального сезона в Свердловской области. О премьерах и особенностях театрального сезона, наиболее ярких проектах, программе выступлений и гастролей расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор камерного театра объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова, художественный руководитель Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Разенков и заместитель директора по маркетингу и развитию театра «Урал опера балет» Ирина Романова.

В 14:00 на официальном портале Екатеринбурга начнется трансляция брифинга председателя комитета по товарному рынку администрации города Максима Чаплыгина. Брифинг посвящен началу осеннего ярмарочного сезона. Спикер расскажет о сроках и местах проведения ярмарок товаропроизводителей, их ассортименте и перспективах развития ярмарочной торговли в городе.

В 16:00 состоится открытие международного выставочного проекта «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты». Мероприятие пройдет в музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (Екатеринбург, ул. Горького, 4а). В выставочном проекте представлены архивные документы о деятельности наследников Николая Никитича Демидова и его сыновей Павла и Анатолия.

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