7 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

07.09.2023, четверг

В 10:00 в Нижнем Тагиле стартует Фестиваль грамотности от организаторов акции «Тотальный диктант». Участники акции высадят Аллею Тотального диктанта из 33 калин на территории Нового молодежного театра (ул. Ильича, 37). В программе: 12:00 – открытие Центра грамотности (пр. Строителей, 1а, Центральная городская библиотека); 18:00 – лекция «Плохие слова, которые говорят все: как жаргон становится нормой» филолога Светланы Гурьяновой (пр. Мира, 49, креативный кластер «Самородок»); 20:00 – чемпионат по скороговоркам (ул. Огаркова, 2). Фестиваль продлится пять дней.

В 11:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал № 340) состоится пресс-конференция, посвященная проведению акций по предоставлению скидок на проезд в общественном транспорте, а также предоставлению кешбэка при оплате школьного питания. В пресс-конференции участвуют глава города Алексей Орлов, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «НСПК» Мария Точилова, и.о. начальника Уральского ГУ Центробанка РФ Евгений Барышников, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Спикеры расскажут о сроках и правилах проведения акций, условиях предоставления скидок, задачах, которые ставят перед собой организаторы проекта, а также о социальной значимости проводимых акций.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению VIII Фестиваля современной еврейской культуры в Екатеринбурге. О подготовке к фестивалю, программе мероприятий и площадках этого года, а также об особенностях продвижения еврейской культуры в регионе расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор благотворительного фонда «Менора» Ирина Гуткина, генеральный директор джаз-клуба EverJazz Ирина Щетникова и главный режиссер Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная планам развития фонда «Защитники Отечества». О целях и задачах фонда, механизме получения комплексной поддержки граждан, подготовке социальных координаторов на базе президентской академии, а также о планах на ближайший год расскажут заместитель руководитель свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Ятнова, социальный координатор фонда Светлана Акберова и директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Олег Гущин.

В 14:00 Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию адвоката на продление ареста Вероники Наумовой, опекуна погибшего Далера Бобиева. Сторона защиты обжалует постановление Ленинского районного суда г.Екатеринбурга о продлении обвиняемой срока содержания под стражей.

В 14:00 (ориентировочно) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев даст старт автомобильному движению по новому путепроводу через железнодорожный узел в Богдановиче, расположенному на въезде в город (ул. Кунавина).

С 15:00 до 17:00 Областная наркологическая больница совместно с администрацией Екатеринбурга и волонтерами образовательных организаций города проведут традиционную акцию, приуроченную ко Всероссийскому дню трезвости, направленную на профилактику алкоголизма и пропаганду здорового образа жизни. Посетители трех торговых центров – «Мегаполис», «Фан-Фан» и «Академический» смогут поучаствовать в интерактивной игре-эксперименте «Урал – в пользу жизни». Цель игры – подсчитать упущенную выгоду участника игры от покупки и употребления того или иного алкогольного напитка.

В 15:30 в Шарташском лесном парке начнется субботник, в котором примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и глава города Екатеринбурга Алексей Орлов. Старт у амфитеатра на Каменных Палатках (вход в парк со стороны улицы Высоцкого, ост. «Каменные палатки»). Ожидается, что в субботнике примут участие порядка тысячи человек.

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