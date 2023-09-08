8 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

08.09.2023, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная премьерам, гастролям и планам Свердловского академического театра драмы. О премьерах нового театрального сезона, обновлении трупы, новом арт-объекте у входа в театр, участии в программе «Большие гастроли» расскажут генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев и артист Свердловского государственного академического театра драмы Константин Шавкунов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам летнего туристического сезона в Свердловской области. Об основных итогах летнего сезона, популярных и новых маршрутах на территории Свердловской области, поддержке событийных и инфраструктурных проектов, а также о перспективах осеннего сезона расскажут директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова и директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Чистякова.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург, бульвар Экспо, 2) начнет работу Международный женский форум «Роль женщин в современном мире». Представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти РФ, женщины-депутаты, организаторы и участницы женских движений и общественных организаций, женщины-предприниматели, представительницы научной, культурной, гуманитарной и социальной сфер деятельности, эксперты, а также иностранные гости обсудят направления, обозначенные в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Ожидается, что на форуме выступят полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, глава Екатеринбурга Алексей Орлов. С 12:00 до 14:30 – открытие, пленарная сессия; с 14:30 до 14:50 – пресс-подход.

В 13:00 состоится открытие Центра общественного видеонаблюдения на площадке Дворца молодежи (пр. Ленина, 1, лофт). Ожидается, что в церемонии открытия примут участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель областной избирательной комиссии Елена Клименко, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин, а также эксперты и представители политических партий. Сразу после окончания торжественной церемонии запланирован пресс-подход. Также откроется контакт-центр, где можно будет получить ответы на вопросы, касающиеся выборов.

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