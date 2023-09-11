11 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

11 сентября, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению V Российского экономического конгресса в Екатеринбурге. О задачах конгресса, основных площадках и темах обсуждения, актуальности научных докладов, географии участников, а также о качестве экономического образования и задачах, которые стоят перед российскими учеными, расскажут директор Института экономики РАН Михаил Головин, директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова, ректор УрГЭУ Яков Силин, ректор УГГУ Алексей Душин и директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Олег Гущин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва. Председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин подведет предварительные итоги выборов, расскажет о явке, ходе голосования, основных нарушениях.

В 14:00 в Храме-памятнике на Крови (Екатеринбург, ул. Царская, 10) состоится награждение победителей областного конкурса «Здоровое село – территория трезвости». Участие в мероприятии примут митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

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