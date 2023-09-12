12 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

12.09.2023, вторник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению национального рекламного форума Регионы в Екатеринбурге. О количестве участников и площадке проведения форума, вкладе рекламной отрасли в экономику и формирование бренда Свердловской области, а также о результатах исследования основных тенденций на Уральском рекламном рынке расскажут первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков, вице-президент АКАР, директор АКАР Урал и СЕО агентства «Штольцман и Кац» Василий Рубан, руководитель комитета по исследованиям АКАР Урал, директор медийного агентства AMG, член совета Гильдии маркетологов Сергей Балакирев и генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.

В 11:00 в здании консультативно-диагностической поликлиники ГКБ № 40 (ул. Волгоградская, 189, холл) состоится пресс-конференция по заболеваемости ОРВИ. Как банальная простуда может привести на койку реанимационного отделения и почему именно сейчас нельзя игнорировать вакцинацию – на эти и другие вопросы ответит заведующий инфекционным отделением № 1 ГКБ № 40 Виталий Белоусов.

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