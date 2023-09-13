13 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

13.09.2023, среда

В 12:30 в камерном зале Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38А, служебный вход) состоится пресс-встреча, посвященная планам филармонии на творческий сезон 2023-2024 годов. Во встрече примут участие: директор Свердловской филармонии Александр Колотурский; первый заместитель директора Рустем Хасанов; заместитель директора по маркетинговым коммуникациям Дмитрий Кокорин; руководитель департамента просветительских проектов и образовательных программ Александра Шакирьянова. В числе тем, заявленных для обсуждения, – 50-летие органа Свердловской филармонии, VII Симфонический форум России, фестивали сезона, необычные форматы, звездные концерты, программы для новой публики и проект «Открытая филармония». Журналисты смогут попробовать себя в роли операторов телетрансляции концертов в рамках репетиции Уральского молодежного симфонического оркестра, а также нарисуют световой арт-объект – символ нового музыкального сезона.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению II Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». О конкурсной и деловой программах кинофестиваля, номинациях, оценке работ, географии участников, актерской и сценарной лабораториях, а также об актуальности индустриального кино расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, президент кинофестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев и программный директор кинофестиваля «Одна шестая» Егор Москвитин. Кинофестиваль пройдет в Екатеринбурге с 15 по 20 сентября.

В 13:00 на Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова (УОМЗ, Екатеринбург, ул. Восточная, 33Б) пройдет пресс-тур, на котором журналистов ознакомят с возможностями оборудования для выхаживания новорожденных, выпускаемого на заводе. Открытая реанимационная система «OPC-Bono» позволяет сократить сроки лечения и выхаживания новорожденных, снизить процент заболеваний и осложнений, связанных с желтухой. Система может использоваться в качестве основного или дополнительного источника тепла, для проведения дыхательной терапии без интубации, для лечения гипербилирубинемии. Журналистам покажут, как создается оборудование для лечения и выхаживания новорожденных.

В 15:30 (ориентировочно) состоится онлайн-брифинг, посвященный старту формирования проекта бюджета Свердловской области на 2024 год и плановый период. Участие в брифинге примет министр финансов Свердловской области Александр Старков. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области во «ВКонтакте».

В 15:45 Уральский федеральный университет проведет пресс-тур, посвященный старту заселения в университетский кампус в Новокольцовском микрорайоне. В ходе пресс-тура журналистам продемонстрируют готовность служб кампуса принимать новоселов, а также предоставят возможность пообщаться с первыми жильцами университетского комплекса.

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