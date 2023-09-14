14 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

14.09.2023, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого «Боксзабега» в Екатеринбурге. О спортивной и концертной программах мероприятия, правилах и дистанциях забега, количестве участников, а также о популяризации спорта среди людей разного поколения расскажут начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, председатель правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов, многократная чемпионка России и Европы, призер чемпионата мира Ирина Потеева и олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы, кубков Европы, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Олеся Красномовец. «Боксзабег» пройдет в Екатеринбурге 16 сентября.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная качеству и безопасности питания в школах Свердловской области. О системе организации питания в школах Свердловской области, рационе учащегося, актуальной статистике по количеству проверок и нарушений, а также о самых частых жалобах родителей расскажут начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева, начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 13:00 губернатор Евгений Куйвашев откроет новый спортивный центр для Академии футбольного клуба «Урал», включающий в себя общежитие на 150 мест для воспитанников и современные игровые поля (ул. Фестивальная, 8/2). До начала церемонии открытия для представителей СМИ будет организована краткая экскурсия по центру для дополнительных съемок.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная контролю за деятельностью коллекторов со стороны службы судебных приставов. О ситуации на рынке коллекторских услуг в Свердловской области, количестве жалоб на деятельность коллекторов, а также о правилах поведения потребителя со специалистом по возврату просроченной задолженности расскажет заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области – заместитель главного судебного пристава Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.

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