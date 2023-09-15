15 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

15 сентября, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается 16 сентября. О проблемах и перспективах развития Федерального регистра доноров костного мозга, способах привлечения доноров и работе с ними, а также о Всероссийском марафоне «Давай вступай!" расскажут заместитель главного врача по организационно-методической работе областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УрФО, к.м.н. Наталья Попкова и врач отделения гематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга Свердловской областной клинической больницы №1 Денис Пятыгин.

В 12:00 в Екатеринбурге состоится поздравление с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Николая Спиридоновича Власова. Ансамбль песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ выступит со специальной концертной программой во дворе дома ветерана (ул. Заводская, 16).

В 12:00 начнется пресс-тур на первое зарыбление Верх-Нейвинского водохранилища. Экологическое мероприятие пройдет на городском пляже Новоуральска (Загородное шоссе, 1). Выпуск мальков сазана в водоем пройдет в торжественной обстановке, гости праздника увидят театрализованную постановку об истории Верх-Нейвинского пруда. В выпуске мальков примут участие заместитель губернатора Свердловской области Алексей Кузнецов, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Свердловской области Евгений Каюмов, глава городского округа Верх-Нейвинский Николай Щекалев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации проектов – победителей Президентского фонда культурных инициатив о наследии Бажова. О запланированных съемках фильмов, программе интерактивных экскурсий в Сысерти, а также о планируемых мероприятиях в год 145-летия со дня рождения писателя расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов, автор проекта «По следам писателя Павла Петровича Бажова» Александр Савичев, автор проекта «Разговор через время» Александр Лекер, член Союза кинематографистов РФ, сценарист, режиссер фильма «Бажов. Одолженное время, или Грустный рассказ о дороге в сказ» Андрей Ким.

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