18 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

18 сентября, понедельник

В 14:00 в Свердловском областном суде (корпус А, 4 этаж, зал № 7) состоится оглашение приговора по делу об убийстве в парке УрГУПС 12 июня 2022 года. В результате нападения двое человек пострадали, один из них скончался. Подсудимый – 43-летний предприниматель из Екатеринбурга. Судья Александр Ладин.

В 14:00 от торгового центра «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, подъезд № 2) состоится отправка фуры с 225-м гуманитарным грузом для военнослужащих Вооруженных сил РФ, выполняющих служебно-боевые задачи на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также для детей Макеевки. Ожидается участие председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, члена Общественной палаты Свердловской области Анастасии Лукичевой, заместителя председателя координационного совета Ассоциации ветеранов боевых действий Свердловской области, участника СВО Дмитрия Ермакова.

В 16:00 в Доме Севастьянова пройдет церемония торжественного вручения мандатов избранным 10 сентября депутатам гордумы Екатеринбурга. В торжественной церемонии примут участие уральский полпред Владимир Якушев, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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