19 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

19 сентября, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в зале заседаний городской думы пройдет первое (внеочередное) заседание ЕГД. Депутаты выберут спикера думы и его заместителей.

В 11:30 в Екатеринбурге в технопарке по адресу: Конструкторов, 5 в рамках отборочного этапа национального чемпионата «Абилимпикс» 2023 года состоятся соревнования по промышленной робототехнике и промышленному дизайну. Свыше 50 уральцев будут соревноваться по 32 компетенциям в категориях школьников, студентов и специалистов. Чемпионаты по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В 14:00 в Доме Севастьянова (ул. Горького, 21) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит выдающимся уральцам государственные награды Российской Федерации, награды Президента РФ, награды федеральных органов исполнительной власти России и награды Свердловской области. В числе награждаемых – учёные, медики, педагоги, работники промышленной и транспортной отраслей.

В 14:00 состоится пресс-конференция, посвящённая старту в Екатеринбурге крупнейшего в России отраслевого HR-форума HR FORUM BIG FISH. Пресс-конференция состоится в «Точке кипения» (ул. Бориса Ельцина, 3, 5-й этаж, зал «Урал»). В ходе пресс-конференции исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, исполнительный продюсер HR-FORUM BIG FISH Юлия Щербинина, Управляющий директор HR-платформы «Пульс» Марта Леман обсудят актуальную ситуацию на рынке труда, способы сокращения кадрового разрыва.

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