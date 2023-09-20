20 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

20 сентября, среда

В 11:00 в Екатеринбурге пройдет внеочередное заседание Законодательного Собрания Свердловской области.

В 14:00 в Екатеринбурге в Доме Севастьянова (ул. Горького, 21) откроется Всероссийская научная конференция с международным участием «Региональные столицы России – точки опоры и роста». Событие приурочено к 300-летию двух городов – Екатеринбурга и Перми, и будет проходить в гибридном формате.

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