21 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

21 сентября, четверг

В 11:00 в первом павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится открытие масштабной выставки «Мебель&Деревообработка Урал».

В 12:00 в Екатеринбурге в Центре оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов по адресу: ул. Карла Маркса, 5 состоится торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации уральским школьникам – участникам «Движения Первых». Мероприятие пройдёт в рамках реализации всероссийского проекта «Мы – граждане России!». Ребята получат главный документ гражданина России и эксклюзивные подарки – обложку для паспорта и значок с символикой «Движения Первых». Ожидается, что участие в церемонии примут министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также представители регионального ГУ МВД России.

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