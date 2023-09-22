22 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

22 сентября, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в Уральском федеральном университете (ул. Мира, 19). состоится подписание двух трёхсторонних соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между двумя ведущими вузами региона: УрФУ и Уральским государственным экономическим университетом, Группой «Эталон» и благотворительным фондом «Система». Цель соглашения – профориентация студентов, совместные мероприятия по подготовке кадров и прохождению стажировок. Участвуют: ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор УрГЭУ Яков Силин, вице-президент Группы «Эталон» по Уралу Андрей Ермишкин, руководитель группы благотворительных и социальных проектов МТС Ольга Стригина, президент БФ «Система» Лариса Пастухова. По итогам подписания состоится пресс-подход.

В 12:00 в Екатеринбурге пресс-центр информационного агентства Интерфакс проводит пресс-конференцию, посвященную подготовке к Всемирному фестивалю молодежи в Свердловской области. Тема пресс-конференции: «Всемирный фестиваль молодежи объединит молодых ученых, политиков, предпринимателей со всего мира: как Екатеринбург готовится к фестивалю? Какие события пройдут в рамках мероприятия? Кто войдет в делегацию от Свердловской области?" Участники пресс-конференции: Наталья Фалалеева, начальник отдела молодежных проектов министерства образования и молодежной политики Свердловской области; Дмитрий Лоевский, проректор по воспитательной работе Уральского федерального университета.

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