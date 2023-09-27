27 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

27 сентября, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов купального сезона в Свердловской области в 2023 году. Участник пресс-конференции главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная итогам летнего туристического сезона в Свердловской области. Участники пресс-конференции: директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова; директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Чистякова.

В 12:45 в Екатеринбурге состоится награждение победителей конкурса проектов одежды, аксессуаров и сувенирной продукции для креативного кластера «Домна». Церемония состоится по адресу Вайнера, 16. Ожидается участие министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, директора СОФПП Валерия Пиличева. В конкурсе участвовали студенты Свердловской области, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях в области изобразительного искусства и графического дизайна. Работы принимались в номинациях: «Лучший образ Уральского региона и Свердловской области», «Лучший проект сувенирной продукции», «Лучший проект одежды и аксессуаров».

В 13:00 пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная защите имущества от мошенников. Участники пресс-конференции: вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Наталья Сидоркина; начальник отдела государственной регистрации недвижимости №1 Управления Росреестра по Свердловской области Елена Ялунина. Спикеры расскажут о безопасных способах заключения имущественных сделок, самых распространенных схемах мошенничества с движимым и недвижимым имуществом, нюансах покупки и продажи долевой собственности, а также о статистике нарушений в этой сфере в Свердловской области.

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