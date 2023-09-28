28 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

28 сентября, четверг

В 10:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная старту 4-го потока «Школы фермера» в Свердловской области. Участники пресс-конференции: первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов; директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова; проректор по организационным и общим вопросам УрГАУ Надежда Юрченко; участник нового потока «Школы фермера» Александр Попов. Спикеры расскажут о программе обучения нового потока, особенностях аграрной деятельности в Свердловской области, а также о практической реализации проектов учеников «Школы фермера».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная итогам действия закона о «гаражной амнистии» в Свердловской области за два года. Участники пресс-конференции: начальник отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена, департамента земельных отношений Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Ольга Заварыкина; начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко. Спикеры расскажут об итогах проведения «гаражной амнистии» за 2 года на территории Свердловской области, необходимых документах для оформления права на земельные участки, а также об изменениях в федеральном законодательстве о «гаражной амнистии» с 1 октября 2023 года.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная итогам проекта «Бажовский киновечер» и новым экранизациям сказов уральского писателя. Участники пресс-конференции: заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин; директор «Благотворительного фонда Бажов», руководитель проекта «Бажовский киновечер» Сергей Полыганов; член Союза кинематографистов РФ, режиссер, сценарист фильма «Тайная сила» Марина Казнина; член Союза кинематографистов РФ, режиссер, сценарист фильма «Ящерка вернется» Андрей Ким.

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