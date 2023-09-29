Анонсы на 29 сентября

29 сентября, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная кампании по уплате имущественных налогов жителями Свердловской области. Участник пресс-конференции: начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин. Спикер расскажет о динамике объема поступлений в бюджет имущественных налогов, механизмах единого налогового платежа при уплате налогов физическими лицами, порядке уведомления жителей региона о начислениях.

В 10:00 на территории Сысертского городского округа (автодорога Сысерть-Верхняя Сысерть) состоятся межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации эпизоотического очага ящура, которые возглавит директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона зимнего плавания и итогам соревнований в Свердловской области. Участники пресс-конференции: президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов; тренер сборной Свердловской области по зимнему плаванию, член сборной России по зимнему плаванию, мастер спорта по плаванию, чемпионка России по зимнему плаванию Татьяна Койкова; врач-пульмонолог ГКБ №33, к.м.н. Алексей Кривоногов. Спикеры расскажут о подготовке к старту сезона зимнего плавания в Свердловской области, программе мероприятий по моржеванию и закаливанию, правилах проведения зимних заплывов, а также о прошедших и предстоящих соревнованиях.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов летних экспедиций уральских ученых и планам на предстоящий сезон. О результатах сейсмологических наблюдений в Свердловской области, исследованиях древних животных на территориях от Крыма до Якутии, а также об итогах раскопок археологического памятника в Новокольцовском микрорайоне «Поселение Карасье озеро X» расскажут заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики УрО РАН, кандидат технических наук Михаил Воскресенский, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН и лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ, кандидат биологических наук Дмитрий Гимранов и старший научный сотрудник группы охранных археологических исследований Института истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин.

В 12:00 на площадке Екатеринбургского техникума «Автоматика» (ул. Надеждинская, 24) лучшие слесари области будут бороться за победу в конкурсе «Славим человека труда!». В качестве задания им предстоит изготовить игрушечный самолет из листовой стали.

В 12:00 в Екатеринбурге по адресу: ул. Симская, 1 состоится запуск новой производственной площадки НИПИГОРМАШ, где будут выпускать гигантские буровые установки. Участвует министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Разработка свердловских инженеров заменит импортные аналоги. Производимое на новой площадке горно-шахтное оборудование востребовано в России, а также в Белоруссии, Казахстане, Монголии, Саудовской Аравии и других странах.

В 12:30 в Екатеринбурге на площадке УрГЭУ (улица 8 Марта, д. 62, ауд. 152) состоится открытие Всероссийской акции «Цифровой Диктант». В мероприятии примут участие министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков, ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин, представители IT-компаний и ведомств. В рамках акции состоится подписание соглашение между региональным Минцифры и УрГЭУ по развитию научно-исследовательской деятельности при помощи информационной системы мониторинга социально-экономического развития Свердловской области, разработанной министерством цифрового развития и связи в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цифровой Диктант – это ежегодная Всероссийская акция по определению уровня цифровой грамотности, которая в 2023 году пройдёт с 29 сентября по 15 октября на всей территории России в онлайн и офлайн-формате. Онлайн пройти диктант можно на платформе ЦифровойДиктант.рф.

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