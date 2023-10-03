3 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события

3 октября, вторник

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2, павильон № 1, стенд Свердловской области) состоится официальное открытие X Международного строительного форума и выставки 100+TechnoBuild. Планируется, что участие в работе выставки примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

В 16:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится заседание Клуба экспортеров, в рамках которого состоится церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области – 2023». Члены клуба обсудят перспективные ниши для кооперации бизнеса и усовершенствование существующих мер поддержки. В 17:50 запланирован пресс-подход министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева. В 18:00 – торжественная церемония награждения.

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