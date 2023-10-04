4 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

4 октября, среда

В 09:50 состоится церемония забивки первой сваи на площадке комплексного развития территории в границах улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана в Екатеринбурге (въезд со стороны ул. Баумана). Ожидается, что участие в ней примут министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент ГК «Страна-девелопмент» Александр Гайдуков.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) продолжат работу X Международный строительный форум и выставка 100+TechnoBuild.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации социально-педагогического проекта «Будь здоров! Ориентиры жизни» в Свердловской области. О задачах и программе проекта, количестве участников, результатах последних лет, а также о профилактике здорового образа жизни школьников расскажут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии, заведующий кафедрой теологии Уральского государственного горного университета протоиерей Игорь Бачинин, руководитель социально-педагогического проекта «Будь здоров! Ориентиры жизни» Сергей Попов и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 16:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится онлайн-брифинг, посвященный началу осеннего призыва на срочную военную службу в ЦВО. О проведении начавшейся призывной кампании в ЦВО, количестве граждан, подлежащих призыву на военную службу, требованиях к здоровью новобранцев, а также о том, из каких регионов и куда отправятся служить военнослужащие по призыву, расскажут начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Виталий Малахов и военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов.

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