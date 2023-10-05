5 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

5 октября, четверг

В 09:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов откроет благоустроенный парк имени Энгельса. В ходе благоустройства заменено асфальтовое покрытие, оборудованы 3 детских площадки, установлено уличное освещение, высажено более тысячи растений, решена проблема с водоотведением. Вход в парк – со стороны ул. Малышева, 102б.

В 10:30 на площадке отеля Azimut (ул. Бахчиванджи, 55а) стартует первый на Урале чемпионат по двигателестроению для студентов вузов со всей страны, организованный Уральским заводом гражданской авиации. Соревнования будут проходить как в командном, так и в индивидуальном зачете. Претендентам предстоит решить прикладные задачи.

В 13:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (павильон № 3) в рамках форума 100+TechnoBuild состоится пресс-конференция по итогам пленарного заседания Уральской палаты недвижимости «Екатеринбург глазами жителя города». Участники подведут краткие итоги пленарной сессии, ответят на вопросы журналистов о развитии городской среды Екатеринбурга, тенденциях в части изменения цен на первичном и вторичном рынках, расскажут о ситуации с объемами ввода нового жилья. Спикеры: первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, глава Екатеринбурга с 1991 по 2010 гг. Аркадий Чернецкий; президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова; президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова; начальник МБУ «Мастерская генерального плана» Павел Скачков; коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов; заместитель директора по маркетингу компании «Атомстройкомплекс» Станислав Оханов; региональный представитель компании «Самолет Плюс» Алена Лобудова; бизнес-тренер компании «Самолет Плюс» Феликс Альберт; начальник управления партнерских ипотечных продаж Департамента продаж в партнерских каналах – вице-президент банка ВТБ Ирина Качурина; руководитель направления «Аккредитивы Сбербанка» Андрей Дрягин.

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