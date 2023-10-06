6 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

6 октября, пятница

В 10:00 на площадке Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8) состоится пресс-конференция, посвященная областной акции «День чтения». Ожидается участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, руководителей крупнейших библиотек региона. В 11:00 здесь же состоится официальный старт акции – ее откроет шоу песочной анимации лауреата премии губернатора Свердловской области Елены Кадыровой. В 12:00 в Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих им. Д.М. Мамина-Сибиряка (ул. Фрунзе, 78) пройдет творческая инклюзивная лаборатория – студия громкого чтения «Театр слова» представит произведение В.П. Крапивина «Баркентина с именем звезды». Слова автора будет читать актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков.

В 10:00 в «Домне» (Вайнера, 16, многофункциональный зал) начнется форум «Финансирование креативных проектов». В рамках форума самозанятые и представители субъектов малого бизнеса узнают о возможностях привлечения денег для реализации творческих проектов, а также познакомятся с опытом успешной реализации таких проектов. Мероприятие организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) при содействии Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). В 09:45 состоится пресс-подход министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, директора СОФПП Валерия Пиличева и заместителя гендиректора ПФКИ Евгения Мурахвери.

В 11:00 начнется пресс-тур в учебный центр Гортранса (пр. Космонавтов, 12). Преподаватели центра расскажут, как проходит подготовка водителей общественного транспорта в Екатеринбурге, как они осваивают профессию и приобретают навыки работы в мегаполисе. Кроме того, будет возможность пообщаться со стажерами, которые сейчас проходят подготовку в центре. Специалисты Гортранса расскажут, как решается кадровый вопрос на предприятии .

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту VII Симфонического форума России в Екатеринбурге. О концертной и деловой программах форума, симфонических коллективах и их географии, нововведениях, количестве слушателей, а также о роли этого события для региональных музыкантов расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, музыкальный критик, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», член Союза композиторов РФ Евгения Кривицкая, художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии Анатолий Рыбалко. VII Симфонический форум России пройдет в Екатеринбурге с 6 по 11 октября.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная показу спектакля «Тайна доктора О." на сцене частного универсального театра Theatrum и планам на предстоящий год. О работе над флагманским спектаклем «Тайна доктора О.", других премьерах сезона, программе гастролей, сотрудничестве с екатеринбургскими театрами, а также о новой строящейся площадке театра в Верхней Пышме и планах по переезду расскажут директор частного универсального театра Theatrum Евгений Гапонов, режиссер спектакля «Тайна доктора О." Александр Борисов и заслуженный артист РФ, актер Екатеринбургского театра юного зрителя, художественный руководитель Дома актера Свердловского отделения СТД РФ (ВТО) Илья Скворцов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международной туристской выставки Expotravel-2023 в Екатеринбурге. О программе выставки, реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», расширении географии полетов из Екатеринбурга в Азию, а также об изменениях законодательства в сфере туризма расскажут вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев и чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Абевикрема Лиянаге.

В 13:00 в ТРЦ Veer Mall стартует проект по профилактике колоректального рака. Свердловчане смогут пройти обследование для выявления факторов риска развития онкологических и хронических неинфекционных заболеваний у дерматолога, маммолога, стоматолога, проверить здоровье в рамках первого этапа диспансеризации, сдать экспресс-анализ на ВИЧ, вакцинироваться против гриппа и пневмококковой инфекции. В 12:30 запланирован брифинг с участием главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Свердловской области Александра Харитонова и главного внештатного специалиста-эндоскописта Министерства здравоохранения Свердловской области Ксении Мерсаидовой.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»