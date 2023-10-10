10 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

10 октября, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты выберут спикера и определят составы комиссий.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная роли и методам оценки экономики и бизнеса в современных условиях. 12-13 октября в Екатеринбурге на площадке Уральской торгово-промышленной палаты пройдет III Межрегиональный форум «Экономическая экспертиза и оценка: объективность против неопределенности. Аналитика, лучшие практики, прогнозы». О программе форума, актуализации и инструментах оценочной деятельности, необходимости экономической оценки предприятий в современных условиях, а также об изменениях в законодательстве расскажут вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Светлана Окулова, член экспертного совета ассоциации «Русское общество оценщиков», организатор форума Лев Сегаль и депутат городской думы Екатеринбурга, организатор форума Сергей Козлов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Воронежского театра кукол имени В.А. Вольховского в Екатеринбурге. О программе гастролей, культурных смыслах постановок, участниках театрального проекта расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников, директор Воронежского государственного театра кукол имени В. А. Вольховского Любовь Пристинская и артист Воронежского государственного театра кукол имени В.А. Вольховского Владислав Ефанов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийского фестиваля «Душа баяна» в УрФО. О конкурсной программе, творческих коллективах и номинациях, мастер-классах и гала-концерте лучших исполнителей расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор всероссийского фестиваля «Душа баяна» Сергей Сушко, художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, композитор и певец Сергей Войтенко и начальник Управления культуры и спорта Березовского городского округа Кирилл Репин. Всероссийский фестиваль «Душа баяна» пройдет 13-15 октября в Березовском в ДК «Современник».

В 17:00 министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов торжественно откроет Нижне-Выйский сквер в Нижнем Тагиле, благоустроенный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году.

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