11 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

11 октября, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправятся участники пресс-тура, посвященного дополнительному образованию в Екатеринбурге. В программе: посещение спортивной школы ВИЗ, чьи воспитанники – юные футболисты – пополняют ряды игроков футбольного клуба «Урал» и мини футбольного клуба «Синара», а также встреча с преподавателями и юными актерами театра «Игра» гимназии «Арт-этюд», которые представляют свои постановки на сцене «Колизея». Здесь же журналистам впервые будет представлен проект реконструкции театра. О системе дополнительного образования уральской столицы расскажет заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

В 10:00 в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 3 этаж, к. 36) состоится круглый стол «Спортивные юристы и спортивное право», посвященный вопросам подготовки спортивных юристов, особенностям работы юристов в области спортивной деятельности. В мероприятии примут участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Ольга Белоножкина, проректор по молодежной политике УрГЮУ Данил Сергеев, юрист международного баскетбольного агентства Александра Терейковская (Москва), доцент кафедры трудового права УрГЮУ Кирилл Балицкий, генеральный директор АО «Губернский яхт-клуб «Коматек» Юрий Крюченков и другие.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов VII регионального конкурса «Женский облик науки». Председатель Свердловского отделения Российского союза молодых ученых, общественный представитель Агентства стратегических инициатив Ольга Ергунова, заместитель директора Института экономики УрО РАН по научной работе, кандидат экономических наук Арина Суворова, директор Научно-исследовательского института водородной энергетики УрФУ Павел Першин и директор бизнес-школы УрФУ Лариса Малышева огласят имена победительниц, назовут критерии отбора финалисток и номинации, расскажут об интересных проектах участниц, а также о развитии науки на Урале.

В 15:30 состоится отправка фуры с гуманитарным грузом для учреждений культуры Макеевки от торгового центра «Сима-Ленд» (Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12). Ожидается участие заместителя министра культуры Свердловской области Сергея Радченко, председателя Свердловской областной общественной организации «Ветераны специальной военной операции» Виктора Бабенко, заместителя генерального директора компании «Сима-ленд» Анастасии Лукичевой. На подшефную территорию доставят световое оборудование, электрогитары, кабинетный рояль, музыкальные фильтры, электрооборудование, сценические костюмы и реквизит, книги от библиотеки им. В.Г. Белинского и другое.

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