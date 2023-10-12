12 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

12 октября, четверг

В 10:00 в Центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3) начнется межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием, посвященная 100-летию Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса города Екатеринбурга. Ожидается, что в мероприятии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. В 09:30 запланирован пресс-подход с участием главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи минздрава Свердловской области Игоря Пушкарева, главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи УрФО Лидии Остроумовой, руководителя республиканского центра «Скорая медицинская помощь г. Минск, Беларусь» Александра Жинко.

В 12:00 на площадке Свердловской областной клинической больницы № 1 (Волгоградская, 185)заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин передаст ключи от 26 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» представителям свердловских больниц.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию межрегиональной художественной выставки «Большой Урал XIII» в Екатеринбурге. Об истории создания выставки, представленных работах и авторах, тенденциях развития скульптуры и живописи, а также об изданном альбоме к открытию экспозиции расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, народный художник РФ, председатель Союза художников России, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, скульптор Андрей Ковальчук, народный художник РФ, председатель Тюменского регионального отделения Союза художников России Александр Новик, заслуженный художник РФ, председатель Свердловского регионального отделения Союза художников России, график, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Айнутдинов и председатель секции искусствоведения и художественной критики Свердловского регионального отделения Союза художников России, искусствовед Галина Шарко.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню зрения и доступности офтальмологической помощи в Свердловской области. О наиболее распространенных в регионе заболеваниях органов зрения, профилактике и лечении, современных рисках для зрения детей и взрослых, а также доступности офтальмологической помощи расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева и главный внештатный специалист-офтальмолог Свердловской области, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских.

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