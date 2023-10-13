13 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

13 октября, пятница

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание. Депутаты изберут председателя городской думы.

В 10:00 в Чкаловском ДЭУ (ул. Титова, 33) пройдет пресс-тур, посвященный приемке к зимнему сезону уборочной техники. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов даст оценку готовности коммунальных служб города к работе в зимних условиях и ответит на вопросы журналистов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к Бажовскому фестивалю и итогам присуждения литературной премии им. П. П. Бажова в Свердловской области. Заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, председатель правления Екатеринбургского отделения Союза писателей России Борис Долинго и писатель, военный журналист, председатель правления Союза писателей России Николай Иванов объявят имена победителей литературной премии им. П. П. Бажова, расскажут о нововведениях в программе Бажовского фестиваля, количестве и географии участников, известных спикерах и гостях, а также анонсируют начало приема заявок на премию следующего года. Бажовский фестиваль пройдет с 12 по 15 октября на нескольких площадках в Екатеринбурге и Полевском.

В 12:00 в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8) состоится пресс-конференция, организованная пресс-центром «Интерфакс», посвященная вручению Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Лучшие авторы, пишущие для детей и подростков, съедутся в Екатеринбург: кто станет финалистом Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина в 2023 году? Какова география участников конкурса? На какие темы пишут авторы? Удается ли сегодня детским писателям издаваться? На эти и другие вопросы ответят: Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области; Ольга Кузнецова, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина; Лариса Крапивина, руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», член профессионального жюри; Андрей Щупов, прозаик, член Союза российских писателей, Содружества детских писателей, член профессионального жюри; Владимир Шаталин, генеральный директор издательства «Детская и юношеская книга» (Москва); Светлана Климкина, учитель русского языка и литературы гимназии № 2 г. Екатеринбурга, эксперт литературного совета премии.

В 13:00 в честь Дня работников пищевой промышленности пройдет пресс-тур на Екатеринбургский жировой комбинат. В программе – посещение линии производства майонеза, где участникам пресс-тура расскажут, сколько банок ежедневно производится предприятием, существует ли сезонность спроса на этот продукт, насколько популярен майонез ЕЖК в других регионах и как производитель относится к легенде о Екатеринбурге как городе с самым большим потреблением майонеза на душу населения. Председатель комитета по товарному рынку администрации города Максим Чаплыгин расскажет о работе пищевой промышленности Екатеринбурга в целом и ответит на вопросы журналистов. Автобус для журналистов отправится от здания администрации города (пр. Ленина, 24а) в 12:15.

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