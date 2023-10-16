16 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

16 октября, понедельник

В 10:00 исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков посетит АО «Научно-производственный холдинг «ВМП» (Арамиль, ул. Клубная, 13). Также участие в мероприятии примут министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова, президент АО «Научно-производственный холдинг «ВМП» Михаил Вахрушев и глава Арамильского городского округа Марина Мишарина. На 11:00 запланирован пресс-подход исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова и президента АО «Научно-производственный холдинг «ВМП» Михаила Вахрушева.

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