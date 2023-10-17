17 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

17 октября, вторник

В 09:00 в Уральском государственном аграрном университете (ул. К. Либкнехта, 42) в рамках выставки «Агропром Урал» состоится открытие агроинженерной лаборатории. В 09:20 запланирован пресс-подход исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, советника генерального директора АО «Росагролизинг» Александра Сучкова, ректора Уральского аграрного университета Ольги Лоретц.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 11:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2а) состоится торжественное открытие международной выставки «Агропром Урал», в котором примет участие

исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Ожидается, что участие в мероприятиях выставки также примут председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, советник генерального директора АО «Росагролизинг» Александр Сучков.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»