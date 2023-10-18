18 октября в Свердловской области ожидаются следующие события

18 октября, среда

В 08:40 начнется пресс-тур по знаковым для Екатеринбурга объектам строительства (отправление от здания администрации города). Первый – школа на Советской – Блюхера на 1500 мест, которая возводится в рамках государственно-частного партнерства. Как идет стройка и каковы ближайшие планы строителей, журналистам расскажут заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов и заместитель директора «Атомстройкомплекса» Александр Копылов. Второй объект – строящаяся трамвайная линия в микрорайон Солнечный. О реализации этого проекта также расскажет заместитель Рустам Галямов.

В 09:30 в Екатеринбурге (Верх-Исетский бульвар, 15/4, «Синара-центр») стартует двухдневная научно-практическая конференция «Фтизиопульмонология и общественное здоровье: управление инфекционными угрозами». Мероприятие приурочено к 100-летию фтизиатрической службы Свердловской области. В работе конференции примут участие главные внештатные специалисты Минздрава России и субъектов РФ, главные врачи и специалисты противотуберкулезных учреждений, ведущие ученые профильных НИИ и кафедр вузов России и другие.

В 10:00 в Центре сохранения истории Уральского добровольческого танкового корпуса (ул. Репина, 19) состоится заседание комитета заксобрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма. Депутаты обсудят вопросы патриотического воспитания, популяризации и поддержки волонтерской деятельности.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике и земельным отношениям.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу социально-экономического развития регионов УрФО в первом полугодии 2023 года. О тенденциях социально-экономического развития регионов УрФО в первом полугодии 2023 года, реакции экономики на изменение геополитической обстановки в мире, перспективах сохранения устойчивости в 2024 году расскажут директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Виктория Акбердина и руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Ольга Козлова.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:30 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 13:00 от резиденции губернатора Свердловской области отправятся участники пресс-тура в зону действующего торфяного пожара, где пройдут учения, организованные «Уральской авиабазой» для сотрудников пожарных частей и муниципальных органов местного самоуправления. В ходе мероприятий будет применяться спецтехника и продемонстрируют методики тушения.

В 13:35 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, малый зал заседаний комиссий, к. 423) начнется выездное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению. В 13:50 участники заседания отправятся в ГАУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» (ул. Флотская, 52), где рассмотрят вопрос о развитии медико-генетической службы в городе.

В 13:40 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) в рамках проекта «Екатеринбург международный» состоится знакомство свердловских предпринимателей со странами Ближнего Востока. В 13:40 – пресс-подход директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева. В 14:00 – секция «Поворот на Восток: вызовы и возможности для участников ВЭД». В 15:45 – секция «Онлайн-экспорт: в ОАЭ через Amazon и Noon».

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в общественном центре кампуса Уральского федерального университета (Екатеринбург, улица Универсиады, 7) начнется заседание комиссии Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по цифровым и информационным технологиям. В 14:00 экскурсию по общественному центру и территории кампуса проведет ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. В 14:40 состоится пресс-подход участников заседания. Затем заседание откроет председатель комиссии СОСПП по цифровым и информационным технологиям, председатель совета директоров «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов. С докладами выступят: 14:45-15:00 «О возможностях нового кампуса УрФУ для развития информационных технологий в регионе» – Илья Обабков, директор Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 15:00-15:15 «О проведении в Екатеринбурге IT-конгресса и выставки «Форум будущего» – Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области.

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